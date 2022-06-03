Испания

Фахівець продовжить свою кар'єру в іншому клубі.

Хосе Бордалас Хіменес більше не є головним тренером Валенсії.

Сторони розірвали угоду за спільним бажанням. Клуб подякував фахівцю за співпрацю та побажав всього найкращого в подальшій кар'єрі.

COMUNICADO OFICIAL — Valencia CF (@valenciacf) June 3, 2022

Відзначимо, що Бордалас очолив "кажанів" навесні 2021 року, підписавши контракт на два роки, з яких відпрацював лише один.

В минулому сезоні Валенсія зайняла 9 сходинку у Ла Лізі, не пробившись до єврокубків.

Основним кандидатом на заміну Бордаласа є екс-тренер Наполі Дженнаро Гаттузо.