Испания

У списку італійського спеціаліста три гравці.

Напередодні Валенсія оголосила про звільнення Хосе Бордаласа Хіменеса з посади головного тренера першої команди, а його найімовірнішим змінником може стати Дженнаро Гаттузо.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський фахівець уже визначив список із трьох футболістів на посилення складу "кажанів", якщо він таки очолить іспанський клуб.

Так, до списку потенційних трансферів Гаттузо потрапили наступні гравці: півзахисник Челсі Тьємуе Бакайоко (виступав на правах оренди за Мілан), півзахисник Порту Сержіу Олівейра (виступав на правах оренди за Рому) та нападник Наполі Маттео Політано.