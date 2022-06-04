Испания

30-річний футболіст хоче отримувати стільки, скільки він отримував у Реалі.

Іско, як і раніше, не може знайти собі нову команду, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, агенти футболіста контактували із Севільєю, Валенсією, Бетісом та Ромою.

При цьому 30-річний футболіст хоче заробляти як у Реалі – сім мільйонів євро за сезон. Це відштовхує команди, які виявляють інтерес до іспанця.

Нагадаємо Іско є вихованцем Валенсії — у 2011 році він перебрався до Малаги, після чого через два сезони він перейшов до Реалу. На його рахунку 353 гри у складі "вершкових", у яких він забив 53 м'ячі та віддав 56 ассистів.

Раніше сам Іско написав прощавальний лист на адресу чемпіонів Іспанії.