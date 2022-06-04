Испания

Аргентинський футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Барселона зробить спробу підписати Анхеля Ді Марію, повідомляє Fichajes.

34-річний футболіст стане вільним агентом, оскільки його угоду з ПСЖ не буде продовжено.

Вважається, що фаворитом на підписання Ді Марії є Ювентус, проте футболіст не ухвалив ще остаточного рішення.

Не найкраща фінансова ситуація змушує Барселону підписувати вільних агентов.

Нагадаємо, що з 2010 до 2014 року Ді Марія виступав за мадридський Реал.