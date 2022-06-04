Аргентинський футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.
АНХЕЛЬ ДІ МАРІЯ, GETTY IMAGES
04 червня 2022, 13:27
Барселона зробить спробу підписати Анхеля Ді Марію, повідомляє Fichajes.
34-річний футболіст стане вільним агентом, оскільки його угоду з ПСЖ не буде продовжено.
Вважається, що фаворитом на підписання Ді Марії є Ювентус, проте футболіст не ухвалив ще остаточного рішення.
Не найкраща фінансова ситуація змушує Барселону підписувати вільних агентов.
Нагадаємо, що з 2010 до 2014 року Ді Марія виступав за мадридський Реал.