Испания

Команді залишилося зробити останній крок.

Напередодні добігла кінця перша півфінальна дуель у рамках плей-оф іспанської Сегунди, яка складалася з двох поєдинків. Тенеріфе зумів на полі Лас-Пальмаса довести свою перевагу над суперниками (2:1), яку здобув ще під час домашньої гри (1:0).

Лас-Пальмас — Тенеріфе 1:2 Відео голів та огляд матчу

Результативні постріли Енріка Гальєго на початку та наприкінці першого тайму в підсумку мали вирішальний вплив, тому що суперники на них зуміли відповісти лише влучним ударом Еріка Курбело вже на завершення основного часу матчу-відповіді.

Тепер, на команду Луїса Мігеля Раміса очікуватиме сильніша команда з пари Жирона — Ейбар, у протистоянні між якими за підсумками першої гри "зброярі" лідирують із рахунком 1:0.

Варто зауважити, що потенційний вихід до "елітного" дивізіону стане для Тенеріфе першим подібним вчинком ось уже за 12 років.

Команда останній раз в Ла Лазі посіла 19 місце за підсумками сезону-2009/10, а вже в наступному році провалилася до третього за силою дивізіону.