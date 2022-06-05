Испания

Захисник продовжить виступи в каталонському клубі.

Несподіване повернення бразильського захисника Дані Алвеса до складу каталонської Барселони наприкінці минулого року стало однією з головних сенсацій сезону іспанської Ла Ліги.

Досвідчений 39-річний гравець лінії оборони допоміг Хаві на початковому етапі його роботи в якості головного тренера стабілізувати стан справ у роздягальні команди, і при цьому встиг узяти участь у 16 матчах на внутрішній арені, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.

Зрештою, досвід співпраці для обох сторін виявився позитивним, тому вони вирішили продовжити короткострокову угоду ще й на наступний сезон.

Як повідомляє іспанська преса, деталі нового контракту Алвеса ще не відомі, проте він точно охопить період до чемпіонату світу в Катарі, на якому Дані ще сподівається зіграти в складі збірної Бразилії.