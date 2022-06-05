Испания

Може колись і назбирають на умовного Мбаппе.

Фінансові труднощі в каталонської Барселони дедалі породжують як проблеми для клубу, так і цікаві можливості виходу зі скрутного фінансового становища.

Наприклад, президент "блаугранас" Жоан Лапорта вирішив відновити вже підзабутий із 2015 року додатковий прибуток для стадіону Камп Ноу у вигляді проведення весільних церемоній у безпосередній близькості до футбольного поля.

Як повідомляють у клубі, орендувати клубну арену можна за різними моделями ціноутворення. Найдешевший варіант на трибунах — подія на 25-50 осіб — коштуватиме 1600 євро на день, тоді як за найдорожчий — 300-1000 осіб — доведеться викласти 13 500 євро.

Якщо ж наречені забажають спустися до футбольного поля, то це вже буде коштувати 6-7 тис. євро.

Варто зауважити, що Барселона з 6 по 11 червня здаватиме в оренду поле Камп Ноу всіх бажаючи футболістів-любителів. Така послуга коштуватиме 300 євро з одного гравця за матч на два тайми по 30 хвилин.