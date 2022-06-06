Испания

Команди проведуть два поєдинки у фіналі та виявлять найсильнішого.

За підсумками двох зустрічей визначились фіналісти плей-офф за підвищення у класі.

Першою стала Жирона, яка за підсумками двох зустрічей зуміла здолати Ейбар із загальним рахунком 3:0 (2:0 та 1:0).

Другою командою став Тенеріфе, який двічі здолав на своєму шляху Лас-Пальмас із загальним рахунком 3:1 (2:1, 1:0).

Перший матч між Жироною та Тенеріфе пройде 11 червня, а матч у відповідь відбудеться 19 червня.

Переможець отримає право зіграти у Прімері наступного сезону.