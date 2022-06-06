Испания

Півзахисник може шукати собі інший клуб.

Після звільнення з посади головного тренера іспанської Валенсії Хосе Бордаласа, майбутнє призначення італійського фахівця Дженнаро Гаттузо ввижається лише справою часу.

Власне, 44-річний керманич уже почав перемовини з керівництвом "кажанів" відносно майбутньої трансферної кампанії клубу, але також розглядає кандидатури футболістів, які найближчим часом можуть залишити клуб.

Одним із таких є півзахисник Карлос Солер, який у свої 25-років ще ніколи не полишав стан Валенсії, вихованцем якої він є.

Контракт із футболістом завершується наприкінці наступного сезону, проте Гаттузо вже зараз дав зрозуміти президенту клубу Пітеру Ліму, що буде цілком не проти, якщо на Солера з’явиться покупець із відповідною пропозицією.

Як повідомляє іспанська преса, найближчими до цього є мадридський Атлетіко, каталонська Барселона та туринський Ювентус.

Карлос у цьому сезоні відіграв 38 матчів, забивши 12 голів та віддавши п’ять гольових передач.