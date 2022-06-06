Испания

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй.

У рамках другого туру елітного дивізіону Ліги націй збірна Іспанії зіграла в результативну нічию з Чехією.

Незважаючи на помітну перевагу іспанців з гри, підопічним Луїса Енріке так і не вдалося здобути перемогу в цьому протистоянні.

Огляд матчу:

Чехія – Іспанія 2:2

Голи: Пішок, 4, Кухта, 66 – Гаві, 45, Мартінес, 90

Чехія: Вацлік, Цоуфал, Брабець, Матею, Зима, Зелени (Янкто, 24; Гавел, 46), Соучек, Садилек, Лінгр (Чорни, 59), Пішок (Гложек, 59), Кухта (Юрічка, 78).

Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Мартінес, Ерік Гарсія, Алонсо, Коке (Льоренте, 72), Родрі (Бускетс, 61), Гаві, Сарабія (Ферран Торрес, 46), Ольмо (Асенсіо, 61), де Томас (Мората, 61).

Попередження: Родрі (58), Цоуфал (90).