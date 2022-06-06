Испания

Іспанський футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Наполі зацікавлений у Карлосі Солері, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, послуг іспанця не потребує новий головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо, тому іспанець вільний шукати собі клуб.

Солер хотів би залишитися в Іспанії, але варіанти з Барселоною чи Атлетикою не пропонуються. Крім того, Ювентус поки не готовий придбати 25-річного футболіста.

У поточному сезоні Солер провів 38 ігор за Валенсію: на його рахунку 12 голів та 5 результативних передач.