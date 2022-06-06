Испания

Іспанський нападник може продовжити кар'єру в АПЛ чи Бундеслізі.

Альваро Мората має кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, на 29-річного футболіста претендують Ньюкасл та Баварія. При цьому мюнхенський клуб включиться у боротьбу, якщо команду покине Роберт Левандовськи.

В останні два сезони Мората виступав за Ювентус на правах оренди, проте туринський клуб вирішив не викуповувати іспанця. Крім того, Дієго Сімеоне також не розраховує на 29-річного нападника в Атлетіко.

У поточному сезоні Мората провів 48 ігор за Ювентус: на його рахунку 12 голів та 9 результативних передач.