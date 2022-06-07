Испания

30-річний футболіст продовжуватиме виступати за каталонську команду.

Серхі Роберто продовжуватиме виступати за Барселону, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 30-річний футболіст підпише нову угоду до літа 2023 року. При цьому офіційно про це оголосять не пізніше кінця поточного тижня.

Повідомляється, що головний тренер Барселони Хаві схвалив пролонгацію контракту.

У поточному сезоні Серхі Роберто провів за Барселону 12 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.