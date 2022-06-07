Испания

Хавбек не став коментувати свою угоду із мадридським клубом.

Півзахісник мадридського Реалу та збірної Іспанії Марко Асенсіо висловився щодо контракту із "вершковими", який він досі не пролонгував.

Футболіст запевнив, що наразі його думки виключно зі збірної та Лігою націй, а вже потім він буде думати про угоду з "вершковими".

"Зараз я маю три шляхи: або піти з клубу зараз, або продовжити контракт, або допрацювати його та піти вільним агентом. Зараз я не можу оцінити ситуацію та обрати найкраще рішення, адже мої думки виключно зі збірною Іспанії.

Звичайно, наступного сезону мені б хотілось почувати себе більш впевнено у складі Реалу. Побачимо, як буде далі розвиватись моя кар'єра", — наводить слова Асенсіо Sky Italia.

Відзначимо, що діючий контракт іспанця із Реалом розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялось, що чемпіони Іспанії бажають продовжити контракт зі своїм виконавцем.