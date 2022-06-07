Хавбек не став коментувати свою угоду із мадридським клубом.
марко асенсіо, getty images
07 червня 2022, 20:15
Півзахісник мадридського Реалу та збірної Іспанії Марко Асенсіо висловився щодо контракту із "вершковими", який він досі не пролонгував.
Футболіст запевнив, що наразі його думки виключно зі збірної та Лігою націй, а вже потім він буде думати про угоду з "вершковими".
"Зараз я маю три шляхи: або піти з клубу зараз, або продовжити контракт, або допрацювати його та піти вільним агентом. Зараз я не можу оцінити ситуацію та обрати найкраще рішення, адже мої думки виключно зі збірною Іспанії.
Звичайно, наступного сезону мені б хотілось почувати себе більш впевнено у складі Реалу. Побачимо, як буде далі розвиватись моя кар'єра", — наводить слова Асенсіо Sky Italia.
Відзначимо, що діючий контракт іспанця із Реалом розрахований до літа 2023 року.
Раніше повідомлялось, що чемпіони Іспанії бажають продовжити контракт зі своїм виконавцем.