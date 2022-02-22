Испания

Испанский полузащитник продолжит выступать за "сливочных".

Реал продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления состава уже в летнее окно, но не забывает и о внутренних ресурсах.

Как сообщает издание As, "королевский клуб" собирается подписать новое соглашение с испанским вингером Марко Асенсио.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 28 поединков, в которых отметился девятью голами результативной передачей.

Напомним, что мадридский Реал также в ближайшее время предложит Винисиусу Жуниору продлить контракт.