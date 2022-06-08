Испания

Про це розповів президент іспанського клубу.

Нападник збірної Вельсу Гарет Бейл, який цього літа залишив мадридський Реал після дев'яти років співпраці, може залишитись в іспанській Ла Лізі.

Справа в тому, що представники валлійця запропонували його послуги Хетафе. Про це повідомив особисто президент клубу.

"Всього 45 хвилин тому ми розповляли із представниками Бейла. Вони запропонували його нам. Ми старанно вивчимо можливість цього підписання та згодом дамо відповідь на цей запит", — наводить слова Анхеля Торреса Фабріціо Романо.

В минулому сезоні Бейл зіграв всього в п'яти матчах за Реал та забив один гол.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем не зацікавлений в поверненні форварда.