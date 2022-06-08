У Джошуа Барнетта навіть немає номера президента іспанського клубу.
Гарет Бейл, Getty Images
08 червня 2022, 22:57
Нападник збірної Вельсу Гарет Бейл, який цього літа залишив мадридський Реал після дев'яти років співпраці, перебуває в пошуках нового клубу.
Раніше президент Хетафе Анхель Торрес заявив про те, що обговорював із представниками 32-річного валлійця потенційний трансфер.
Тим не менше, агент Бейла Джошуа Барнетт посміявся з чуток навколо Хетафе.
"У мене навіть немає номера президента Хетафе..." — цитує слова Барнетт журналіст Фабриціо Романо.
В минулому сезоні Бейл зіграв всього в п'яти матчах за Реал Мадрид та забив один гол.