Испания

Новачок "вершкових" прокоментував свій перехід.

Літній новачок мадридського Реалу Антоніо Рюдігер висловився щодо свого перехіду у стан чемпіонів Іспанії.

Футболіст висловив гордість від цього трансферу та запевнив, що зробить все можливе, щоб допомогти команді у завоюванні нових трофеїв.

"Я до сих пір не можу зрозуміти остаточно, що відбувається. Я ще не був у Мадриді, тож очікую чогось неймовірного. Після матчів за Німеччину я остаточно зможу зрозуміти, що трапилось — адже я підписав контракт із Реалом!

Довгий час навколо мене було дуже багато чутків. Якщо чесно, то я розглядав лише два варіанти — Реал та Челсі. Коли мені вперше подзвонили з Мадриду — я був у шоці. Не кожен день тобі дзвонять з такого клубу.

Звісно, 14 кубків Ліги чемпіонів — це певною мірою може чинити тиск, але це історія Реалу. У цього клубу такий менталітет, який відповідає моєму характеру. Я буду віддавати своє серце в кожному матчі за Реал", — розповів Рюдігер для Marca.

Відзначимо, що контракт захисника із "вершковими" розрахований на чотири роки.

Раніше Рюдігер зворушливо попрощався із Челсі.