Испания

Футболіст невдовзі підпише новий контракт з клубом.

Півзахісник Барселони та збірної Іспанії Гаві близький до укладання нової угоди зі своїм рідним клубом.

Сторони домовились про п'ятирічний контракт, а також нову клаусулу викупу, повідомляє Фабріціо Романо. Нова сума викупу складатиме один мільярд євро.

В минулому сезоні 17-річний Гаві зіграв 46 матчів за Барселону, в яких забив да голи та віддав шість результативних передач. Діючий контракт іспанця розрахований до літа 2023 року.

Раніше ситуацію навколо футболіста прокоментував наставник Барселони Хаві Ернандес.