Испания

Наставник Барселони висловився щодо нової угоди із молодим футболістом.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес прокоментував переговори із центральним півзахісником команди Гаві.

Фахівець запевнив, що не хвилюється щодо того, що угода досі не підписана.

"Я не хвилююсь щодо цього, адже такі речі потребують часу. Сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо оголосити про підписання нового контракту із Гаві.

Френкі де Йонг? Це наш ключовий футболіст. Тим не менш, співпраця з ним також залежить від нашої економічної ситуації", — наводить слова Хаві Фабріціо Романо.

В поточному сезоні 17-річний Гаві зіграв 46 матчів за Барселону, в яких забив да голи та віддав шість результативних передач. Діючий контракт іспанця розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялось, що між представниками Гаві та "блаугранас" виникли деякі проблеми під час переговорів.