Испания

Півзахісник продовжить свої виступи за каталонців.

Півзахісник каталонської Барселони та збірної Іспанії Серхі Роберто продовжив контракт зі своїм клубом.

Нова угода розрахована до літа 2023 року.

Серхіо Роберто є вихованцем Барселони та виступає за першу команду із 2010 року.

В минулому сезоні хавбек зіграв у 12 матчах за "блаугранас", забивши два голи та віддавши одну гольову передачу.

Раніше повідомлялось, що Барслеона близька до продовження контракту із Гаві.