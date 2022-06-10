Півзахісник продовжить свої виступи за каталонців.
серхі роберто, getty images
10 червня 2022, 15:20
Півзахісник каталонської Барселони та збірної Іспанії Серхі Роберто продовжив контракт зі своїм клубом.
Нова угода розрахована до літа 2023 року.
Серхіо Роберто є вихованцем Барселони та виступає за першу команду із 2010 року.
В минулому сезоні хавбек зіграв у 12 матчах за "блаугранас", забивши два голи та віддавши одну гольову передачу.
Раніше повідомлялось, що Барслеона близька до продовження контракту із Гаві.