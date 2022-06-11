Испания

Футболіст не сумував навесні минулого року.

Венесуельський нападник Дарвін Мачіс на початку наступного мав би відзначити свій третій повний рік перебування в складі іспанської Гранади, куди він перейшов з італійського Удінезе після завершення сезону-2018/19, однак ризикує власноруч зіпсувати собі плани.

Відносно 29-річного виконавця вже давно зареєстроване судове провадження за заподіяння тілесних ушкоджень двом особам 4 квітня минулого року в невеличкому містечку неподалік Гранади, Чурріана-де-ла-Вега.

За інформацією місцевої преси, Мачіс та двоє його товаришів у той вечір зупинилися біля одного з закладів харчування, після чого вплуталися в бійку з офіціантом і шеф-кухарем. Після інциденту група порушників втекла з місця злочину.

У іспанській правовій системі багато осіб, які вперше вчинили злочин, засуджуються до умовного терміну, тому 18 місяців ув’язнення, які вимагає сторона обвинувачення для Мачіса та його спільників, може перетворитися на тимчасове позбавлення певних прав.

Відомо також, що Дарвін уже відшкодував постраждалим працівникам 4725 євро та 1525 євро відповідно до отриманих ними травм.

Незважаючи на перебіг розгляду судової справи, венесуелець у поточному сезоні зіграв 26 матчів, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.