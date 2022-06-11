Испания

Або футболіст підписує новий контракт, або наступного сезону буде запасним.

Наполі намагається натиснути Фабіана Руїса, щоб він підписав новий контракт, повідомляє GIFN.

За інформацією джерела, італійський клуб поставив ультиматум: Руїс підписує новий контракт до літа 2026, або стане гравцем запасу.

За чутками, 26-річний футболіст мріє про перехід у Реал чи Атлетіко. Дійсна угода Руїса з Наполі розрахована ще на один сезон.

Раніше була інформація, що Карло Анчелотті не проти підписати Фабіана Руїса до Реалу, коли він стане вільним агентом.