Испания

"Вершкові" більше не вважають французького захисника "недоторканним" і готові розглянути пропозиції.

Після того, як мадридський Реал оголосив про підписання центрального захисника Челсі Антоніо Рюдігера на правах вільного агента, становище лівого захисника Ферлана Менді в команді похитнулося. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, наступного сезону головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті перемістить Давида Алабу на лівий фланг, тоді як пара центрбеків Реала буде представлена ​​зв'язкою Рюдігер-Мілітао.

Через це кількість ігрового часу Менді зменшиться, тому в Реалі більше не вважають 27-річного француза "недоторканим" гравцем команди і готові розглянути пропозиції.

Тим не менш, щоб потенційному покупцеві отримати Ферлана Менді, йому доведеться задовольнити фінансові запити "вершкових". Очевидно, що у Мадриді не відпустять француза менше, ніж за 48 мільйонів євро (за таку суму він перейшов із Ліона влітку 2019 року), оскільки вважають його висококласним футболістом.

Теоретично є варіант, при якому Карло Анчелотті буде задіяти схему з трьома центральними захисниками, але такий результат виглядає малоймовірним, враховуючи підхід італійського фахівця до вибору формації протягом його тренерської кар'єри.

Минулого сезону Ферлан Менді провів за Реал 35 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.