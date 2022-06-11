"Вершкові" більше не вважають французького захисника "недоторканним" і готові розглянути пропозиції.
Ферлан Менді, getty images
11 червня 2022, 14:07
Після того, як мадридський Реал оголосив про підписання центрального захисника Челсі Антоніо Рюдігера на правах вільного агента, становище лівого захисника Ферлана Менді в команді похитнулося. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, наступного сезону головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті перемістить Давида Алабу на лівий фланг, тоді як пара центрбеків Реала буде представлена зв'язкою Рюдігер-Мілітао.
Через це кількість ігрового часу Менді зменшиться, тому в Реалі більше не вважають 27-річного француза "недоторканим" гравцем команди і готові розглянути пропозиції.
Тим не менш, щоб потенційному покупцеві отримати Ферлана Менді, йому доведеться задовольнити фінансові запити "вершкових". Очевидно, що у Мадриді не відпустять француза менше, ніж за 48 мільйонів євро (за таку суму він перейшов із Ліона влітку 2019 року), оскільки вважають його висококласним футболістом.
Теоретично є варіант, при якому Карло Анчелотті буде задіяти схему з трьома центральними захисниками, але такий результат виглядає малоймовірним, враховуючи підхід італійського фахівця до вибору формації протягом його тренерської кар'єри.
Минулого сезону Ферлан Менді провів за Реал 35 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.