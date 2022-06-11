Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта відмовився коментувати можливе підписання зіркового форварда Баварії Роберта Левандовські, який неодноразово заявляв про бажання змінити клубну прописку влітку.

"Я не коментуватиму угоду з Левандовські, оскільки він гравець Баварії", — цитує слова Лапорти журналіст Фабриціо Романо.

Також функціонер "блаугранас" висловився про контракт Усмана Дембеле, який спливає цього літа.

"Усман Дембеле? Ми зробили свою пропозицію — у нього вона є на столі, але він її не прийняв. Відповіді поки немає", — додав Лапорта.

Раніше повідомлялося, що Челсі є лідером у боротьбі за підписання Усмана Дембеле.