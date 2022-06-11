Испания

Президент "блаугранас" висловився про можливе підписання Левандовські та потенційний відхід Дембеле.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта відмовився коментувати можливе підписання зіркового форварда Баварії Роберта Левандовські, який неодноразово заявляв про бажання змінити клубну прописку влітку.

"Я не коментуватиму угоду з Левандовські, оскільки він гравець Баварії", — цитує слова Лапорти журналіст Фабриціо Романо.

Також функціонер "блаугранас" висловився про контракт Усмана Дембеле, який спливає цього літа.

"Усман Дембеле? Ми зробили свою пропозицію — у нього вона є на столі, але він її не прийняв. Відповіді поки немає", — додав Лапорта.

Раніше повідомлялося, що Челсі є лідером у боротьбі за підписання Усмана Дембеле.