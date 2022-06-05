Испания

Доля форварда залишається невизначеною.

Клубний сезон уже залишився позаду, але геть нічого не зрозуміло стосовно подальшої долі виступів у каталонській Барселоні її нападника Усмана Дембеле.

Контракт футболіста закінчується наприкінці червня, але досі не можна зробити остаточний висновок щодо того, чи буде продовжена ця угода.

Тим часом, за 25-річним виконавцем потроху вишиковується черга з потенційних покупців, а за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри лондонський Челсі є найближчим до того, аби зрештою отримати до свого складу талановитого француза.

Нагадаємо, що раніше французький Парі Сен-Жермен фактично вибув із цих перегонів.