Доля форварда залишається невизначеною.
Усман Дембеле, Getty Images
05 червня 2022, 07:40
Клубний сезон уже залишився позаду, але геть нічого не зрозуміло стосовно подальшої долі виступів у каталонській Барселоні її нападника Усмана Дембеле.
Контракт футболіста закінчується наприкінці червня, але досі не можна зробити остаточний висновок щодо того, чи буде продовжена ця угода.
Тим часом, за 25-річним виконавцем потроху вишиковується черга з потенційних покупців, а за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри лондонський Челсі є найближчим до того, аби зрештою отримати до свого складу талановитого француза.
Нагадаємо, що раніше французький Парі Сен-Жермен фактично вибув із цих перегонів.