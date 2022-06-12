Испания

Досвідчений форвард продовжує забивати, незважаючи на вік.

Нападник іспанського Леванте Хосе Луїс Моралес у цьому сезоні відзначився 13 голами та вісьмома результативними передачами, що тільки збільшило його й без того чималий доробок у спортивній кар’єрі.

Навіть незважаючи на свій вік, 34-річний футболіст продовжує бути доволі привабливим на трансферному ринку для клубів середньої руки накшталт Вільярреала.

Півфіналісти цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, за повідомленням їхнього власного президента, уже визначилися, що хочуть придбати собі іспанського нападника "квакш".

"Не знаю, яких саме паперів чи процедур не вистачає станом на поточний момент, але, так, ми придбаємо Моралеса", — сказав Фернандо Роїг.

Варто відзначити, що з 254 матчами та 62 голами в них, Хосе Луїс є найкращим за цими показниками в історії виступів Леванте в Ла Лізі.