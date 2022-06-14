Испания

Французький півзахисник хотів поповнити склад мадридської команди ще рік тому.

Поль Погба не став розглядати варіант із Реалом у це трансферне вікно, повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст образився на президента Реала Флорентіно Переса через те, що той не захотів підписувати француза ще попереднього трансферного вікна, коли була така можливість.

Повідомляється, що саме Перес заблокував потенційний перехід, попри бажання головного тренера Карло Анчелотті.

Зазначимо, що Погба близький до повернення до складу туринського Ювентуса, за який вже виступав раніше.