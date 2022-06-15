Испания

Футболіст не вразив під час оренди в Іспанії.

На іспанську Валенсію в прийдешньому сезоні очікує непростий досвід роботи з Дженнаро Гаттузо на чолі, який від самого моменту укладання угоди з "кажанами" намагається привести до ладу їхній кадровий потенціал.

Відкритим питанням у цьому контексті залишалась подальша доля парагвайського центрального захисника Омара Альдерете, який минулий сезон відіграв у клубі на правах оренди з берлінської Герти.

34 матчі та два забиті м’ячі — таким був підсумковий здобуток 25-річного виконавця в Іспанії, проте коли почалися перемовини про його можливий викуп, то виникли певні фінансові розбіжності.

Герта хоче за свого футболіста 7,5 млн євро, із чим не погоджується Валенсія.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, іспанська сторона зрештою ухвалила рішення відмовитися від придбання Альдерете.