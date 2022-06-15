Испания

Фахівець готовий повернутись на минуле місце роботи.

Колишній головний тренер Лідса Марсело Б'єлса після звільнення перебуває у пошуках нового клубу. Як повідомляє Marca, варіант з призначенням Б'єлси наразі розглядає Атлетік з Більбао.

Аргентинець знову стане тренером Атлетіка, якщо потенційний керівник Деусто переможе на виборах 24 червня.

У передвиборній кампанії Деусто основним пунктом є призначення Б'єлси, який зумів досягти успіхів на чолі баскського клубу.

Вважається, що фанати, футболісти та персонал клубу будуть дуже раді знову бачити Марсело на тренерському кріслі. Очікується, що вони підтримають також і кандидатуру Деусто.

Нагадаємо, що з Атлетіком Б'єлса доходив до фіналів Кубку Іспанії та Ліги Європи. Наразі головним тренером клубу є Марселіно.