Испания

Український захисник повернеться до Леганеса, з яким у нього контракт до літа 2023 року.

Лівий захисник Василь Кравець, права якого належать Леганесу, попрощався з хіхонським Спортінгом.

24-річний українець виступав за клуб з Ла Ліги 2 на правах оренди, але після завершення угоди він повернеться до Леганеса, після чого визначиться зі своїм майбутнім.

"Я залишаюсь гравцем Леганеса, і сьогодні я маю попрощатися зі Спортінгом. Я дуже пишаюся тим, що грав під емблемою Спортінга. Я щасливий бути частиною нашої команди. Буду сумувати за нею.

Дякую всім, хто допоміг мені та моїй родині в цей важкий для нас час, дякую людям, які не залишилися байдужими до моєї країни. Від щирого серця дякую всім за допомогу та любов! Дякую Спортінгу за можливість бути тут, за допомогу дітям-сиротам в Ов’єдо!" — написав Василь Кравець в своєму Instagram.



Минулого сезону Василь Кравець провів за Спортінг Хіхон 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав двох асистів.