Испания

32-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі каталонської команди.

Сезар Аспілікуета привернув увагу з боку Барселони, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, на придбанні 32-річного футболіста наполягає Хаві. Одна з причин, чому Барселона відпустила Дані Алвеса, полягає в тому, що "синьо-гранатові" хочуть отримати іспанця.

При цьому Томас Тухель наполягає на тому, щоб Аспілікета залишився в Челсі.

Контракт капітана Челсі було продовжено автоматично у квітні на один сезон.

У сезоні-2021/22 Аспілікета провів 47 ігор за Челсі: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.