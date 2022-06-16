Испания

Свого часу два відомих футболіста перетиналися в Мілані.

На іспанську Валенсію очікує дуже непростий, але натомість цікавий, сезон під керівництвом італійського фахівця Дженнаро Гаттузо, який ще до офіційного оголошення про співпрацю з клубом почав будувати плани на поточну трансферну кампанію.

44-річний фахівець бачить проблему в складі "кажанів" також і на позиції нападника, куди найближчим часом планує запросити сина відомого в минулому футболіста Джорджа Веа, Тімоті Веа, який наразі виступає в складі французького Лілля.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Гаттузо бачить у американці той самий типаж, яким володіє нападник італійського Наполі Віктор Осімхен, із яким Дженнаро свого часу працював у складі "південців".

Пропозицією Валенсії наразі є оренда на сезон для футболіста, який у 35 матчах минулого футбольного року забив тричі та ще п’ять разів віддавав гольові передачі.