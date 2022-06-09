Умови співпраці з новим головним тренером поки що невідомі.
Дженнаро Гаттузо, Getty images
09 червня 2022, 00:19
Валенсія офіційно підтвердила призначення нового головного тренера першої команди після звільнення Хосе Бордаласа Хіменеса.
Як і повідомлялося раніше, новим керманічем "кажанів" став відомий італієць Дженнаро Гаттузо.
У середу, 8 червня, колишній головний тренер Мілана та Наполі прилетів до Валенсії для підписання контракту, умови якого було обговорено з клубом раніше.
Поки що про умови угоди між Валенсією та Гаттузо, як і про терміни контракту, не повідомляється. Проте клуб Ла Ліги підтвердив призначення італійця коротким повідомленням у своїх соцмережах.
Нагадаємо, раніше став відомим список гравців, яких хоче підписати Гаттузо до Валенсії.