Испания

Умови співпраці з новим головним тренером поки що невідомі.

Валенсія офіційно підтвердила призначення нового головного тренера першої команди після звільнення Хосе Бордаласа Хіменеса.

Як і повідомлялося раніше, новим керманічем "кажанів" став відомий італієць Дженнаро Гаттузо.

У середу, 8 червня, колишній головний тренер Мілана та Наполі прилетів до Валенсії для підписання контракту, умови якого було обговорено з клубом раніше.

Поки що про умови угоди між Валенсією та Гаттузо, як і про терміни контракту, не повідомляється. Проте клуб Ла Ліги підтвердив призначення італійця коротким повідомленням у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше став відомим список гравців, яких хоче підписати Гаттузо до Валенсії.