Испания

Мадридський клуб розглядає усі можливі варіанти.

Марко Асенсіо хоче залишитись у Реалі, повідомляє Marca.

Проте не все так просто. За інформацією джерела, 26-річний футболіст хоче продовжити контракт із покращеними умовами. У свою чергу Реал не готовий задовольнити запити іспанця.

Асенсіо вважає, що провів хороший сезон, а Реал вважає, що розвиток гри іспанця припинився.

Якщо сторони не домовляться, то Реал готовий продати Асенсіо цього літа за 40 мільйонів євро. Зазначимо, що контракт Марко Асенсіо з Реалом добігає кінця влітку 2023 року.

У цьому сезоні іспанець відіграв у 42 матчах, забивши 12 голів та віддавши дві результативні передачі.