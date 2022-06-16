Испания

Флорентіно Перес розповів про зірваний трансфер зірки ПСЖ.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес прокоментував рішення Кіліана Мбаппе не переходити до "королівського клубу" та підписати новий контракт з ПСЖ.

"Його мрією було грати в Реалі. Ми хотіли купити його в серпні минулого року, але ПСЖ не відпустив його. Він постійно говорив, що хоче грати в Мадриді, і за 15 днів ситуація змінилася.

Це не той Мбаппе, якого я хотів привезти до Реала. Він інший, який, мабуть, зрадив своїй мрії. Він змінюється, йому пропонують інші речі, на нього тиснуть, і він уже інший футболіст.

У Реалі нікого немає, хто стоїть вище за клуб. Він чудовий гравець, він може перемагати більше за інших, але це колективний вид спорту, і у нас є цінності та принципи, які ми не можемо змінити", — цитує Переса The Athletic із посиланням на El Chiringuito.

Нагадаємо, що Мбаппе поставив підпис під новим контрактом із парижанами до літа 2025 року.

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