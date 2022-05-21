Франция

Французький нападник вирішив не міняти клуб.

Парі Сен-Жермен підписав нову угоду з Кіліаном Мбаппе, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Новий контракт з талановитим нападником розрахований на три сезони – до літа 2025 року.

Зазначимо, що Кіліан Мбаппе виступає за Парі Сен-Жермен із 2018 року. Тоді він перебрався із Монако за 180 мільйонів євро.

Цього сезону Мбаппе провів 43 ігри, в яких забив 35 голів і віддав 23 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе отримає від ПСЖ солідний бонус за підписання контракту – близько 130 мільйонів євро.