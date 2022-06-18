Испания

Досвідчений півзахисник може продовжити кар'єру в мадридській команді.

Аксель Вітсель наблизився до переходу до Атлетіко, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, мадридський клуб веде діалог із Боруссією Дортмунд про безкоштовний трансфер.

У Вітселя були контакти з Марселем, проте вони не мали успіху.

Атлетико чекає на "зелене світло" від Вітселя за деталями контракту. Сторони прямують до повної угоди.

Минулого сезону Вітсель провів 41 матч, у яких забив два голи.