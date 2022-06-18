Досвідчений півзахисник може продовжити кар'єру в мадридській команді.
АКСЕЛЬ ВІТСЕЛЬ, GETTY IMAGES
18 червня 2022, 18:58
Аксель Вітсель наблизився до переходу до Атлетіко, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, мадридський клуб веде діалог із Боруссією Дортмунд про безкоштовний трансфер.
У Вітселя були контакти з Марселем, проте вони не мали успіху.
Атлетико чекає на "зелене світло" від Вітселя за деталями контракту. Сторони прямують до повної угоди.
Минулого сезону Вітсель провів 41 матч, у яких забив два голи.