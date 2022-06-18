Іспанський клуб хоче підписати одразу двох захисників.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
18 червня 2022, 21:48
Севілья готується до відходу Жюля Кунде, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, іспанський клуб виявляє інтерес до Жоао Віктора з Корінтіанса та Бенуа Бадіашвілі з Монако. Севілья хоче замінити Кунде двома новими центрбеками.
На Жоао Віктора претендують клуби з Португалії, а послугами Бадіашвілі зацікавлений Ювентус. Крім того, Монако просить свого футболіста 40 мільйонів євро.
Зазначимо, що активний інтерес до Кунде виявляє лондонська Челсі.