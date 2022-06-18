Испания

Іспанський клуб хоче підписати одразу двох захисників.

Севілья готується до відходу Жюля Кунде, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, іспанський клуб виявляє інтерес до Жоао Віктора з Корінтіанса та Бенуа Бадіашвілі з Монако. Севілья хоче замінити Кунде двома новими центрбеками.

На Жоао Віктора претендують клуби з Португалії, а послугами Бадіашвілі зацікавлений Ювентус. Крім того, Монако просить свого футболіста 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що активний інтерес до Кунде виявляє лондонська Челсі.