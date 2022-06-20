Каталонський клуб розраховує підписати польського нападаючого.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
20 червня 2022, 00:49
Найближчим часом Барселона озвучить нову пропозицію Баварії щодо Роберта Левандовські, повідомляє RMC Sport із посиланням на Bild.
За інформацією джерела, каталонці запропонують 50 мільйонів євро, з яких 10 млн, ймовірно, будуть запропоновані як бонус.
Перед тим, як продати Левандовські, Баварія хотіла б завершити підписання Садіо Мане з Ліверпуля.
Відмітимо, що чинний контракт Роберта Левандовські з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.
У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.