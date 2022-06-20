Испания

Каталонський клуб розраховує підписати польського нападаючого.

Найближчим часом Барселона озвучить нову пропозицію Баварії щодо Роберта Левандовські, повідомляє RMC Sport із посиланням на Bild.

За інформацією джерела, каталонці запропонують 50 мільйонів євро, з яких 10 млн, ймовірно, будуть запропоновані як бонус.

Перед тим, як продати Левандовські, Баварія хотіла б завершити підписання Садіо Мане з Ліверпуля.

Відмітимо, що чинний контракт Роберта Левандовські з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.

У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.