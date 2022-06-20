Испания

При цьому захисника вже не бачать у якості основного футболіста.

За підсумками цього сезону стало відомо, що головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес не бачить майбутнього для центрального захисника Жерара Піке в його команді.

Не зважаючи на це, повністю відмовитись від послуг чи зв’язків із 35-річним виконавцем у найближчому майбутньому "синьо-гранатові" навряд чи зможуть.

Причиною такого явища є скоріше не контракт футболіста, який добігає кінця тільки влітку 2024 року, тоді як викуповувати його з Барселони не поспішає жоден із клубів, а цікава деталь у його фінансових взаєминах із "блаугранас", яку вдалось з’ясувати іспанський пресі.

Річ у тім, що каталонці досі неспроможні погасити заборгованість із виплат заробітної платні перед власним гравцем, яка загалом сягає вже майже 100 млн євро.

Коли свого часу Барселона активно домовлялась щодо зниження зарплат футболістів, Піке оминула ця участь, тоді як виплати в його бік були лише відкладені в часі на більш пізній період.

Саме тому за цей сезон іспанець пізніше має отримати 41 млн євро, і рівно таку ж саму суму він має отримати за наступний футбольний рік.

Окрім того, Жерар очікує ще й на 15 млн євро додаткових виплат у якості бонусу за укладання нової угоди з клубом, що разом із вищенаведеними сумами й становить зазначені раніше майже 100 млн євро.

У керівництві Барселони наразі склалася різнобарвна позиція щодо фінансових питань у житті клубу. Дехто з керівників вважає більш доцільним спочатку закривати такі нагальні питання як ситуація із Піке, тоді як інші воліють концентрувати увагу на інших підписаннях.

Як зазначають у джерелі, усі виплати Піке має отримати до кінця дії своєї угоди з клубом.