Испания

Тренер каталонців розраховує інших виконавців.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вже має уявлення про склад команди наступного сезону.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, іспанець повідомив центрального захисника Жерара Піке, що той більше не буде гравцем основи.

Хаві Ернандес розраховуватиме на інших виконавців у центрі оборони наступного сезону.

Джерело стверджує, що у Піке також є труднощі з керівництвом клубу. Барселону непокоїть зайва травматичність гравця.

Нагадаємо, що Барселона планує підписати захисника через невпевненість у Піке.