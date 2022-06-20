Испания

Травматичний захисник може продовжити кар'єру у складі новачка Ла Ліги.

Жирона не відкидає варіанта з підписанням Самуеля Умтіті, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, новачок найвищого дивізіону чемпіонату Іспанії не відмовиться від придбання французького центрбеку.

28-річний футболіст перебуває не у фаворі у Барселони, тож проблем для переходу не має бути. Перехід Умтіті до Жирони може направити його кар'єру в потрібне русло.

У сезоні-2021/22 Умтіті провів лише один матч на полі у всіх турнірах.