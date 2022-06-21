Испания

Тренер хоче зберегти роботу після чемпіонату світу-2022.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке хоче продовжити роботу з командою після чемпіонату світу-2022.

Як повідомляє видання CadenaSer, іспанський фахівець повідомив федерацію футболу про своє бажання залишитись у збірній, хоча раніше роздумував над зміною місця роботи.

Ймовірно, Луїс Енріке розуміє, що знайти нову команду буде простіше влітку, а не взимку після завершення чемпіонату світу-2022.

Луїс Енріке: високий пресинг, широкий білд-ап та величезні вимоги — пропонуємо вашій увазі профайл іспанця.