Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

У іншому матчі групи A2 збірна Іспанії на власному полі зуміла здолати Чехію за рахунок голів у кожному з таймів, утворивши для себе таким чином переможну серію, а для суперників — чергу з невдалих результатів. Після четвертого туру команда Луїса Енріке очолюватиме квартет аж до осінніх матчів.

Огляд матчу

Іспанія — Чехія 2:0

Голи: Солер, 24, Сарабія, 74

Іспанія: Унаї Сімон — Карвахаль, Мартінес, Ерік Гарсія, Алонсо (Альба, 78) — Коке (Бускетс, 79), Родрі, Солер (Гаві, 59) — Ольмо, Мората (Ферран Торрес, 59), Асенсіо (Сарабія, 72).

Чехія: Мандоус — Цоуфал, Брабец, Ємелька — Зима, Зелени (Калвах, 79), Соучек, Садилек (Крал, 30) — Пішок (Тецл, 79), Черни (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 59).

Попередження: Карвахаль (78).