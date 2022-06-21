Испания

Манчестер Сіті має високі фінансові апетити.

Барселона усвідомлює, що отримати Бернарда Сілву майже неможливо, повідомив Хаві Торрес в ефірі TV3.

Справа в тому, що Манчестер Сіті хоче виручити за свого футболіста 85-95 мільйонів євро, проте для каталонського клубу ця сума є непідйомною.

При цьому Сілва хоче перейти до Барселони, щоб бути ближче до Португалії, а його агент Жорже Мендеш докладе зусиль, щоб перехід здійснився.

Тим не менш, малоймовірно, що "міщани" знизять свої запити.

У сезоні-2021/22 Бернарду Сілва провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 8 голів та 4 асисти.