Испания

Керманич уже багато років свого життя присвятив клубу з Більбао.

Баскський Атлетік найближчими днями буде дуже заклопотаним, бо стрімко наближається 24 червня — день, на який у "левів" заплановані чергові вибори президента клубу на чотирирічний термін.

За даними аналітиків, одним із головних претендентів на цю посаду є Іньякі Аречабалета, який уже встиг дати гучну обіцянку повернути на пост головного тренера Марсело Б’єлсу, якщо буде обраний на роль керівника клубу.

Утім, конкуренти також не відстають. Зокрема, Рікардо Баркала та Хон Уріарте у відповідь заявили, що на випадок власних успіхів вже мають іншу кандидатуру на посаду головного тренера — Ернесто Вальверде.

58-річний іспанський фахівець уже більше двох років знаходиться поза межами спортивної діяльності, на початку 2020 року завершивши свої відносини з каталонською Барселоною.

У кар’єрі цього спеціаліста ще за часів виступів у ролі професійного футболіста був досвід гри в складі баскського Атлетіка впродовж шести років (1990-96), і саме в цьому клубі в 1997 році він розпочав свій шлях за фахом очільника команди, перейшовши до Еспаньйола влітку 2006 року.

Після цього ще чотири роки Вальверде пропрацював у Атлетіку з 2013 по 2017, загалом провівши 213 матчів (1,64 очок у середньому за гру).

Варто зауважити, що позиція Рікардо Баркали до цього була іншою — потенційний президент "левів" бачив на керівній посаді колишнього головного тренера Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно.