Испания

Потенційні новачки та фінансові умови в клубі не залишають шансів молодим виконавцям.

Нападник Еззалзулі Абде встиг непогано себе зарекомендувати під час нетривалих виступів за каталонську Барселону в цьому сезоні, скориставшись вікном можливостей, яке виникло після приходу Хаві на посаду головного тренера.

Однак уже на початку лютого 2022 року 20-річний марокканець поступово почав утрачати як місце на футбольному полі, так і в заявці на матчі загалом.

Наближення чергової трансферної кампанії тільки погіршило його перспективи заграти в основному складі "блаугранас", бо зараз перед тими стоїть завдання з посилення власної команди за рахунок нових придбань, після чого спортивні та фінансові умови для молодих гравців ризикують узагалі опинитися під великим питанням.

Із огляду на це, пропозиція від Осасуни, яка залишилась під враженням від виступів Абде під час грудневого матчу між командами (2:2), у якому Езу вдалось забити гол, який і встановив остаточний рахунок, зараз планує домовитись із Барселоною щодо його оренди.

Окрім памполнців, за ситуацію довкола юнака ретельно стежить севільській Бетіс.

Загалом у цьому сезоні нападник провів 32 матчі на різних вікових рівнях, забивши чотири голи та віддавши сім гольових передач.