Испания

30-річний нападник може повернутись до складу каталонського гранду.

Неймар може повернутися до Барселони, повідомляє Diario Sport із посиланням на El Chiringuito.

За інформацією джерела, агент футболіста Піні Захаві запропонував каталонцям придбати бразильця за 50 мільйонів євро. На його думку, цієї суми буде достатньо для здійснення трансферу.

На даний момент Барселона не розглядає цей варіант, адже її пріоритетом залишається Роберт Левандовські із Баварії.

Зазначимо, що Неймар готовий піти з ПСЖ лише до Барселони.