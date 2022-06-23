Испания

Уругвайський нападник не захотів бути альтернативою поляку.

Барселона звернулася до Луїса Суареса, повідомляє Sport. За інформацією джерела, каталонський клуб запропонував 35-річному футболісту почекати з підписанням контракту з будь-яким іншим клубом, щоб, можливо, опинитися у Барселоні.

Справа в тому, що Суарес 30 червня стане вільним агентом, оскільки закінчується його угода з Атлетіко, а Барселона хоче придбати Роберта Левандовські. Проте отримати поляка буде складно і, крім того, угода, якщо й відбудеться, то може в середині або наприкінці серпня.

Проте Луїс Суарес вирішив не чекати, чи вдасться Барселона підписати Левандовські та відмовив своїй колишній команді.

Зазначимо, що інтерес до уругвайця виявляють Севілья, Вільярреал та Рівер Плейт.